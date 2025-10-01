Bechtle Aktie News: Bechtle am Mittag mit stabiler Tendenz

Notierung im Fokus

Wenig Veränderung zeigt am Mittwochmittag die Aktie von Bechtle. Die Bechtle-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 39,24 EUR.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 11:45 Uhr die Bechtle-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 39,24 EUR. Im Tageshoch stieg die Bechtle-Aktie bis auf 39,32 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Bechtle-Aktie bis auf 38,62 EUR. Bei 39,02 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 9.650 Bechtle-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 08.08.2025 erreichte der Anteilsschein mit 42,10 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 7,29 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 10.01.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 28,74 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 26,76 Prozent würde die Bechtle-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für Bechtle-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,700 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,700 EUR belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Bechtle-Aktie bei 45,83 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Bechtle am 08.08.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,38 EUR gegenüber 0,48 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0,84 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,47 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,49 Mrd. EUR ausgewiesen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,84 EUR je Bechtle-Aktie.

