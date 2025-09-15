Bechtle Aktie News: Bechtle zeigt sich am Mittag gestärkt
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Bechtle. Das Papier von Bechtle legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,6 Prozent auf 37,42 EUR.
Die Aktie legte um 11:40 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,6 Prozent auf 37,42 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die Bechtle-Aktie bei 37,44 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 37,02 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 10.595 Bechtle-Aktien.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (42,10 EUR) erklomm das Papier am 08.08.2025. Der aktuelle Kurs der Bechtle-Aktie ist somit 12,51 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 10.01.2025 (28,74 EUR). Das 52-Wochen-Tief könnte die Bechtle-Aktie mit einem Verlust von 23,20 Prozent wieder erreichen.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,700 EUR. Im Vorjahr erhielten Bechtle-Aktionäre 0,700 EUR je Wertpapier. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 45,83 EUR an.
Bechtle ließ sich am 08.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,38 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Bechtle 0,48 EUR je Aktie verdient. Bechtle hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,49 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 0,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,47 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.
Den erwarteten Gewinn je Bechtle-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,84 EUR fest.
|Datum
|Rating
|Analyst
|09.09.2025
|Bechtle Buy
|UBS AG
|05.09.2025
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG
|28.08.2025
|Bechtle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.08.2025
|Bechtle Buy
|UBS AG
|11.08.2025
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG
