Bechtle Aktie News: Bechtle zeigt sich am Mittwochmittag freundlich
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Bechtle. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 37,32 EUR zu.
Werte in diesem Artikel
Das Papier von Bechtle legte um 11:48 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 37,32 EUR. Die Bechtle-Aktie legte bis auf 37,44 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 37,24 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Bechtle-Aktien beläuft sich auf 7.458 Stück.
Bei einem Wert von 42,10 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (08.08.2025). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Bechtle-Aktie somit 11,35 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 28,74 EUR am 10.01.2025. Mit einem Kursverlust von 22,99 Prozent würde die Bechtle-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,700 EUR. Im Vorjahr hatte Bechtle 0,700 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Bechtle-Aktie bei 45,83 EUR.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Bechtle am 08.08.2025. Das EPS belief sich auf 0,38 EUR gegenüber 0,48 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 0,84 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,49 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 1,47 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.
Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Bechtle-Gewinn in Höhe von 1,84 EUR je Aktie aus.
Nachrichten zu Bechtle AG
Analysen zu Bechtle AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|09.09.2025
|Bechtle Buy
|UBS AG
|05.09.2025
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG
|28.08.2025
|Bechtle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.08.2025
|Bechtle Buy
|UBS AG
|11.08.2025
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG
