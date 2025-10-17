Bechtle Aktie News: Bechtle am Freitagvormittag mit KursVerlusten
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Bechtle. Die Bechtle-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Minus bei 35,10 EUR.
Die Bechtle-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr um 0,6 Prozent auf 35,10 EUR ab. Die Bechtle-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 34,80 EUR ab. Bei 34,80 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 16.286 Bechtle-Aktien den Besitzer.
Bei 42,10 EUR markierte der Titel am 08.08.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Bechtle-Aktie 19,94 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 10.01.2025 bei 28,74 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 18,12 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Im Jahr 2024 erhielten Bechtle-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,700 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,701 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 45,83 EUR je Bechtle-Aktie an.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Bechtle am 08.08.2025. In Sachen EPS wurden 0,38 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Bechtle 0,48 EUR je Aktie eingenommen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Bechtle in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,84 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,49 Mrd. EUR im Vergleich zu 1,47 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Bechtle-Aktie in Höhe von 1,83 EUR im Jahr 2025 aus.
|Datum
|Rating
|Analyst
|19.09.2025
|Bechtle Buy
|UBS AG
|09.09.2025
|Bechtle Buy
|UBS AG
|05.09.2025
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG
|28.08.2025
|Bechtle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.08.2025
|Bechtle Buy
|UBS AG
