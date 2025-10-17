DAX23.918 -1,5%Est505.627 -0,5%MSCI World4.284 -0,2%Top 10 Crypto14,38 -3,7%Nas22.555 ±-0,0%Bitcoin90.375 -2,2%Euro1,1664 -0,2%Öl61,14 +0,2%Gold4.257 -1,6%
Notierung im Fokus

Bechtle Aktie News: Bechtle tendiert am Nachmittag seitwärts

17.10.25 16:08 Uhr
Bechtle Aktie News: Bechtle tendiert am Nachmittag seitwärts

Wenig Veränderung zeigt am Freitagnachmittag die Aktie von Bechtle. Mit einem Wert von 35,32 EUR bewegte sich die Bechtle-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Die Bechtle-Aktie bewegte sich um 15:52 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 35,32 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Bechtle-Aktie bei 35,32 EUR. Im Tief verlor die Bechtle-Aktie bis auf 34,52 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 34,80 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 142.488 Bechtle-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 08.08.2025 bei 42,10 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 19,20 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 28,74 EUR am 10.01.2025. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 18,63 Prozent.

Nachdem Bechtle seine Aktionäre 2024 mit 0,700 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,701 EUR je Aktie ausschütten. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 45,83 EUR an.

Bechtle ließ sich am 08.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,38 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,48 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 1,49 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Bechtle 1,47 Mrd. EUR umgesetzt.

Experten gehen davon aus, dass Bechtle im Jahr 2025 1,83 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Bechtle AG

DatumRatingAnalyst
19.09.2025Bechtle BuyUBS AG
09.09.2025Bechtle BuyUBS AG
05.09.2025Bechtle BuyDeutsche Bank AG
28.08.2025Bechtle BuyJefferies & Company Inc.
12.08.2025Bechtle BuyUBS AG
