Bechtle Aktie News: Bechtle am Montagmittag mit Kursplus

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Bechtle. Zuletzt konnte die Aktie von Bechtle zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 35,38 EUR.

Die Bechtle-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:47 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 35,38 EUR. Bei 35,84 EUR markierte die Bechtle-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 35,64 EUR. Zuletzt wechselten 20.813 Bechtle-Aktien den Besitzer.

Am 08.08.2025 erreichte der Anteilsschein mit 42,10 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Bechtle-Aktie liegt somit 15,96 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 28,74 EUR. Dieser Wert wurde am 10.01.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 18,77 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten Bechtle-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,700 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,701 EUR aus. Analysten bewerten die Bechtle-Aktie im Durchschnitt mit 45,83 EUR.

Am 08.08.2025 hat Bechtle in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS lag bei 0,38 EUR. Im letzten Jahr hatte Bechtle einen Gewinn von 0,48 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite standen 1,49 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,47 Mrd. EUR umgesetzt.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Bechtle ein EPS in Höhe von 1,83 EUR in den Büchern stehen haben wird.

