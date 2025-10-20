DAX24.122 +1,2%Est505.650 +0,8%MSCI World4.307 +0,3%Top 10 Crypto15,24 +2,6%Nas22.680 +0,5%Bitcoin95.235 +2,2%Euro1,1653 -0,1%Öl61,13 -0,3%Gold4.256 +0,1%
Börsengang von TKMS -- Novo Nordisk, Rüstungstitel, DroneShield, Lufthansa, Roche, L'Oreal & Kering im Fokus
Aktien-Tipp Fresenius SE-Aktie: Jefferies & Company Inc. bewertet Anteilsschein in neuer Analyse
Börsengang von TKMS-Aktie begeistert: Erstkurs von thyssenkrupp-Tochter über Erwartungen
Fokus auf Aktienkurs

Bechtle Aktie News: Bechtle am Montagmittag mit Kursplus

20.10.25 12:04 Uhr
Bechtle Aktie News: Bechtle am Montagmittag mit Kursplus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Bechtle. Zuletzt konnte die Aktie von Bechtle zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 35,38 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bechtle AG
35,36 EUR -0,22 EUR -0,62%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Bechtle-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:47 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 35,38 EUR. Bei 35,84 EUR markierte die Bechtle-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 35,64 EUR. Zuletzt wechselten 20.813 Bechtle-Aktien den Besitzer.

Am 08.08.2025 erreichte der Anteilsschein mit 42,10 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Bechtle-Aktie liegt somit 15,96 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 28,74 EUR. Dieser Wert wurde am 10.01.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 18,77 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten Bechtle-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,700 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,701 EUR aus. Analysten bewerten die Bechtle-Aktie im Durchschnitt mit 45,83 EUR.

Am 08.08.2025 hat Bechtle in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS lag bei 0,38 EUR. Im letzten Jahr hatte Bechtle einen Gewinn von 0,48 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite standen 1,49 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,47 Mrd. EUR umgesetzt.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Bechtle ein EPS in Höhe von 1,83 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bechtle-Aktie

Nachrichten zu Bechtle AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu Bechtle AG

DatumRatingAnalyst
19.09.2025Bechtle BuyUBS AG
09.09.2025Bechtle BuyUBS AG
05.09.2025Bechtle BuyDeutsche Bank AG
28.08.2025Bechtle BuyJefferies & Company Inc.
12.08.2025Bechtle BuyUBS AG
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Bechtle AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen