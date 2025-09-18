DAX23.470 -0,7%ESt505.431 -0,5%Top 10 Crypto15,68 -2,0%Dow46.218 -0,2%Nas22.667 +0,2%Bitcoin96.296 -2,0%Euro1,1765 +0,2%Öl66,18 -0,7%Gold3.721 +1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Volkswagen (VW) vz. 766403 RENK RENK73 NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F Porsche PAG911 Tesla A1CX3T BYD A0M4W9 D-Wave Quantum A3DSV9 BASF BASF11 Porsche Automobil vz. PAH003 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Apple 865985 SAP 716460
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fällt -- Wall Street im Minus -- Pfizer plant Metsera-Übernahme -- Buffett steigt bei BYD aus -- VW und Porsche mit Gewinnwarnung -- Palantir, Diginex, Rheinmetall, Quantenaktien im Fokus
Top News
Oracle-Aktie im Plus: Neue Doppelspitze bildet Fokus auf KI ab - TikTok-Deal vor Unterzeichnung Oracle-Aktie im Plus: Neue Doppelspitze bildet Fokus auf KI ab - TikTok-Deal vor Unterzeichnung
Jetzt neu: finanzen.net SmartCaps - Unsere neue Heimat für Nebenwerte. Jetzt neu: finanzen.net SmartCaps - Unsere neue Heimat für Nebenwerte.
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Partizipieren am Aufschwung der deutschen Wirtschaft mit dem Index-Zertifikat auf den SGI German Bundes Index. Mehr erfahren!
Aktie im Blick

Bechtle Aktie News: Anleger schicken Bechtle am Montagnachmittag auf rotes Terrain

22.09.25 16:11 Uhr
Bechtle Aktie News: Anleger schicken Bechtle am Montagnachmittag auf rotes Terrain

Die Aktie von Bechtle gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Bechtle-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 2,0 Prozent auf 37,68 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bechtle AG
37,68 EUR -0,76 EUR -1,98%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 15:51 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 2,0 Prozent auf 37,68 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Bechtle-Aktie bisher bei 37,40 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 38,16 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 29.150 Bechtle-Aktien umgesetzt.

Am 08.08.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 42,10 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 11,73 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 28,74 EUR. Dieser Wert wurde am 10.01.2025 erreicht. Derzeit notiert die Bechtle-Aktie damit 31,11 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 0,700 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,700 EUR je Bechtle-Aktie. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 45,83 EUR für die Bechtle-Aktie.

Bechtle veröffentlichte am 08.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,38 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,48 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 1,49 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 0,84 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,47 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Bechtle einen Gewinn von 1,84 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bechtle-Aktie

TecDAX-Titel Bechtle-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Bechtle von vor 3 Jahren bedeutet

TecDAX-Wert Bechtle-Aktie: So viel hätte ein Bechtle-Investment von vor einem Jahr eingefahren

TecDAX-Wert Bechtle-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Bechtle von vor 10 Jahren eingefahren

Ausgewählte Hebelprodukte auf Bechtle

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Bechtle

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Bechtle AG

Nachrichten zu Bechtle AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Bechtle AG

DatumRatingAnalyst
19.09.2025Bechtle BuyUBS AG
09.09.2025Bechtle BuyUBS AG
05.09.2025Bechtle BuyDeutsche Bank AG
28.08.2025Bechtle BuyJefferies & Company Inc.
12.08.2025Bechtle BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
19.09.2025Bechtle BuyUBS AG
09.09.2025Bechtle BuyUBS AG
05.09.2025Bechtle BuyDeutsche Bank AG
28.08.2025Bechtle BuyJefferies & Company Inc.
12.08.2025Bechtle BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
11.08.2025Bechtle HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.05.2025Bechtle HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.05.2025Bechtle NeutralUBS AG
01.04.2025Bechtle NeutralUBS AG
31.03.2025Bechtle HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
02.07.2024Bechtle UnderweightBarclays Capital
09.05.2024Bechtle UnderweightBarclays Capital
08.05.2024Bechtle UnderweightBarclays Capital
08.04.2024Bechtle UnderweightBarclays Capital
18.03.2024Bechtle UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Bechtle AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen