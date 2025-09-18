Bechtle Aktie News: Anleger schicken Bechtle am Montagnachmittag auf rotes Terrain
Die Aktie von Bechtle gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Bechtle-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 2,0 Prozent auf 37,68 EUR.
Die Aktie notierte um 15:51 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 2,0 Prozent auf 37,68 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Bechtle-Aktie bisher bei 37,40 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 38,16 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 29.150 Bechtle-Aktien umgesetzt.
Am 08.08.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 42,10 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 11,73 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 28,74 EUR. Dieser Wert wurde am 10.01.2025 erreicht. Derzeit notiert die Bechtle-Aktie damit 31,11 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Nach 0,700 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,700 EUR je Bechtle-Aktie. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 45,83 EUR für die Bechtle-Aktie.
Bechtle veröffentlichte am 08.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,38 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,48 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 1,49 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 0,84 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,47 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Bechtle einen Gewinn von 1,84 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
