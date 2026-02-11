DAX24.856 -0,5%Est506.036 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,5400 -0,1%Nas23.066 -0,2%Bitcoin56.563 +0,3%Euro1,1873 ±-0,0%Öl69,61 ±-0,0%Gold5.059 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Siemens Energy ENER6Y Gerresheimer A0LD6E SAP 716460 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 NVIDIA 918422 BASF BASF11 Lufthansa 823212 Commerzbank CBK100 Amazon 906866 Microsoft 870747 Allianz 840400 DroneShield A2DMAA Bayer BAY001 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX im Plus erwartet -- Asiens Börsen uneins -- Mercedes-Benz mit Gewinneinbruch -- Siemens erhöht Ergebnisprognose -- Deutsche Börse, Novo Nordisk, Viking, Lufthansa, thyssenkrupp, Cisco im Fokus
Top News
Jahresausblick mit André Stagge: KI-Rallye oder platzt die Schuldenblase? Jahresausblick mit André Stagge: KI-Rallye oder platzt die Schuldenblase?
DAX am Donnerstag mit Startplus erwartet - 25.000-Punkte-Marke bleibt im Blickpunkt DAX am Donnerstag mit Startplus erwartet - 25.000-Punkte-Marke bleibt im Blickpunkt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Noch bis 14. April bei der Commerzbank gebührenfrei in Vanguard-ETFs investieren
Belebung

CANCOM-Aktie schießt hoch: Jahresziele dank Schlussspurt erreicht

12.02.26 08:24 Uhr
CANCOM-Aktie im Höhenflug: Jahresziele geknackt! | finanzen.net

Der IT-Dienstleister CANCOM hat nach einem zunächst schwachen Geschäftsverlauf Ende 2025 die Kurve bekommen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
CANCOM SE
24,00 EUR -0,25 EUR -1,03%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Dank einer anhaltenden Belebung im Herbst lag der Umsatz im Gesamtjahr mit gut 1,7 Milliarden Euro nur 1,5 Prozent niedriger als im Vorjahr, wie das im SDAX gelistete Unternehmen auf Basis vorläufiger Zahlen am Donnerstag in München mitteilte. Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen sank um neun Prozent auf 102,5 Millionen Euro, lag damit aber wie der Umsatz innerhalb der im Juli gesenkten Jahresprognose des Managements.

Wer­bung

Analysten hatten ebenfalls Werte in dieser Größenordnung erwartet. Den Geschäftsbericht für 2025 und die Ziele für 2026 will CANCOM wie geplant am 26. März veröffentlichen.

Im vorbörslichen Tradegate-Handel notiert die CANCOM-Aktie zeitweise 5,96 Prozent höher bei 24,90 Euro.

/stw/stk

MÜNCHEN (dpa-AFX)

Ausgewählte Hebelprodukte auf CANCOM

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf CANCOM

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Cancom SE

Nachrichten zu CANCOM SE

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu CANCOM SE

DatumRatingAnalyst
09.02.2026CANCOM SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
28.01.2026CANCOM SE BuyDeutsche Bank AG
19.01.2026CANCOM SE BuyJefferies & Company Inc.
13.01.2026CANCOM SE BuyJefferies & Company Inc.
06.01.2026CANCOM SE BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
28.01.2026CANCOM SE BuyDeutsche Bank AG
19.01.2026CANCOM SE BuyJefferies & Company Inc.
13.01.2026CANCOM SE BuyJefferies & Company Inc.
06.01.2026CANCOM SE BuyDeutsche Bank AG
27.11.2025CANCOM SE BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
09.02.2026CANCOM SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.11.2025CANCOM SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.08.2025CANCOM SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.08.2025CANCOM SE HoldWarburg Research
01.08.2025CANCOM SE HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
13.11.2023CANCOM SE VerkaufenDZ BANK
11.08.2023CANCOM SE VerkaufenDZ BANK
12.05.2023CANCOM SE VerkaufenDZ BANK
11.11.2022CANCOM SE VerkaufenDZ BANK
19.09.2022CANCOM SE VerkaufenDZ BANK

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für CANCOM SE nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen