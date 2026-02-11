CANCOM-Aktie schießt hoch: Jahresziele dank Schlussspurt erreicht
Der IT-Dienstleister CANCOM hat nach einem zunächst schwachen Geschäftsverlauf Ende 2025 die Kurve bekommen.
Dank einer anhaltenden Belebung im Herbst lag der Umsatz im Gesamtjahr mit gut 1,7 Milliarden Euro nur 1,5 Prozent niedriger als im Vorjahr, wie das im SDAX gelistete Unternehmen auf Basis vorläufiger Zahlen am Donnerstag in München mitteilte. Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen sank um neun Prozent auf 102,5 Millionen Euro, lag damit aber wie der Umsatz innerhalb der im Juli gesenkten Jahresprognose des Managements.
Analysten hatten ebenfalls Werte in dieser Größenordnung erwartet. Den Geschäftsbericht für 2025 und die Ziele für 2026 will CANCOM wie geplant am 26. März veröffentlichen.
Im vorbörslichen Tradegate-Handel notiert die CANCOM-Aktie zeitweise 5,96 Prozent höher bei 24,90 Euro.
