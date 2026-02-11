DAX 25.183 +1,3%ESt50 6.070 +0,6%MSCI World 4.577 +0,2%Top 10 Crypto 8,6600 +1,3%Nas 23.066 -0,2%Bitcoin 56.716 +0,6%Euro 1,1883 +0,0%Öl 69,06 -0,8%Gold 5.065 -0,4%
CANCOM Aktie

Marktkap. 778,43 Mio. EUR

KGV 23,42 Div. Rendite 4,30%
WKN 541910

ISIN DE0005419105

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Cancom nach vorläufigen Quartalszahlen mit einem Kursziel von 32 Euro auf "Buy" belassen. Die Eckdaten hätten den erwartet starken Jahresabschluss des IT-Dienstleisters unterstrichen, schrieb Martin Comtesse am Donnerstag./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 02:35 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 02:35 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: CANCOM Buy

Unternehmen:
CANCOM SE		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
32,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
23,05 €		 Abst. Kursziel*:
38,83%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
23,15 €		 Abst. Kursziel aktuell:
38,23%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
29,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

