CANCOM Aktie
Marktkap. 778,43 Mio. EURKGV 23,42 Div. Rendite 4,30%
WKN 541910
ISIN DE0005419105
Symbol CCCMF
CANCOM SE Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Cancom nach vorläufigen Quartalszahlen mit einem Kursziel von 32 Euro auf "Buy" belassen. Die Eckdaten hätten den erwartet starken Jahresabschluss des IT-Dienstleisters unterstrichen, schrieb Martin Comtesse am Donnerstag./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 02:35 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 02:35 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: CANCOM Buy
|Unternehmen:
CANCOM SE
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
32,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
23,05 €
|Abst. Kursziel*:
38,83%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
23,15 €
|Abst. Kursziel aktuell:
38,23%
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
29,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
