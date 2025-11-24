Berkshire Hathaway Aktie News: Berkshire Hathaway am Nachmittag mit Abschlägen

Kurs der Berkshire Hathaway

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Berkshire Hathaway. Die Berkshire Hathaway-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 1,0 Prozent auf 747.471,92 USD.

Um 15:49 Uhr rutschte die Berkshire Hathaway-Aktie in der New York-Sitzung um 1,0 Prozent auf 747.471,92 USD ab. Der Kurs der Berkshire Hathaway-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 747.471,92 USD nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 755.532,97 USD. Der Tagesumsatz der Berkshire Hathaway-Aktie belief sich zuletzt auf 7 Aktien.

Am 03.05.2025 markierte das Papier bei 812.855,00 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 8,75 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 11.01.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 661.614,50 USD ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Berkshire Hathaway-Aktie derzeit noch 11,49 Prozent Luft nach unten.

Berkshire Hathaway-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 909.218,00 USD je Berkshire Hathaway-Aktie aus.

Am 01.11.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurden 21.413,00 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Berkshire Hathaway 18.272,00 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 94,97 Mrd. USD – ein Plus von 2,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Berkshire Hathaway 93,00 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Berkshire Hathaway am 23.02.2026 vorlegen.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Berkshire Hathaway ein EPS in Höhe von 32.021,99 USD in den Büchern stehen haben wird.

