Berkshire Hathaway Aktie News: Berkshire Hathaway verteidigt am Dienstagnachmittag Vortagesniveau
Die Aktie von Berkshire Hathaway zeigt sich am Dienstagnachmittag ohne große Bewegung. Zum Vortag unverändert notierte die Berkshire Hathaway-Aktie zuletzt im New York-Handel bei 763.000,00 USD.
Die Berkshire Hathaway-Aktie wies um 15:51 Uhr kaum Veränderungen aus. Im New York-Handel notierte das Papier bei 763.000,00 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Berkshire Hathaway-Aktie bei 768.218,29 USD. In der Spitze büßte die Berkshire Hathaway-Aktie bis auf 761.650,00 USD ein. Zur Startglocke stand der Titel bei 761.650,00 USD. Bisher wurden heute 20 Berkshire Hathaway-Aktien gehandelt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 812.855,00 USD erreichte der Titel am 03.05.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Berkshire Hathaway-Aktie derzeit noch 6,53 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 661.614,50 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (11.01.2025). Mit einem Kursverlust von 13,29 Prozent würde die Berkshire Hathaway-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Berkshire Hathaway-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 909.218,00 USD.
Am 01.11.2025 lud Berkshire Hathaway zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 21.413,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 18.272,00 USD je Aktie generiert. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2,13 Prozent auf 94,97 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 93,00 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Am 23.02.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Berkshire Hathaway veröffentlicht werden.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Berkshire Hathaway-Aktie in Höhe von 32.021,99 USD im Jahr 2025 aus.
Alle: Alle Empfehlungen