Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Montagnachmittag auf rotem Terrain
Die Aktie von Beyond Meat gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Beyond Meat-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 1,2 Prozent auf 2,43 USD ab.
Werte in diesem Artikel
Die Aktie verlor um 15:50 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 1,2 Prozent auf 2,43 USD. Der Kurs der Beyond Meat-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 2,43 USD nach. Bei 2,47 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via NASDAQ 32.676 Beyond Meat-Aktien den Besitzer.
Am 28.09.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 7,59 USD an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 212,35 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.05.2025 (2,23 USD). Derzeit notiert die Beyond Meat-Aktie damit 9,21 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Beyond Meat am 06.08.2025 vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,38 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Beyond Meat -0,53 USD je Aktie generiert. Der Umsatz lag bei 74,96 Mio. USD – das entspricht einem Abschlag von 19,56 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 93,19 Mio. USD erwirtschaftet worden.
Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Beyond Meat am 05.11.2025 präsentieren.
Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -1,869 USD je Beyond Meat-Aktie in den Büchern stehen.
Redaktion finanzen.net
