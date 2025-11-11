BigBearai Aktie News: BigBearai am Nachmittag mit Kursfeuerwerk

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von BigBearai zählt am Dienstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die BigBearai-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 16,4 Prozent im Plus bei 6,65 USD.

Zwischenzeitlich stieg die BigBearai-Aktie sogar auf 6,99 USD. Bei 6,94 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 4.325.160 BigBearai-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 10,33 USD erreichte der Titel am 14.02.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 55,46 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 1,66 USD ab. Mit einem Kursverlust von 75,09 Prozent würde die BigBearai-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Am 11.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,71 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,05 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 21,78 Prozent zurück. Hier wurden 32,47 Mio. USD gegenüber 41,51 Mio. USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Die BigBearai-Bilanz für Q4 2025 wird am 18.03.2026 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass BigBearai im Jahr 2025 -1,023 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

