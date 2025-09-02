Bijou Brigitte Aktie News: Bijou Brigitte zeigt sich am Mittwochmittag freundlich

So entwickelt sich Bijou Brigitte

Die Aktie von Bijou Brigitte gehört am Mittwochmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Bijou Brigitte konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,3 Prozent auf 39,60 EUR.

Um 11:42 Uhr konnte die Aktie von Bijou Brigitte zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,3 Prozent auf 39,60 EUR. Kurzfristig markierte die Bijou Brigitte-Aktie bei 39,30 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 39,30 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.082 Bijou Brigitte-Aktien.

Am 11.06.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 46,50 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Bijou Brigitte-Aktie 17,42 Prozent zulegen. Am 03.12.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 33,30 EUR. Mit einem Kursverlust von 15,91 Prozent würde die Bijou Brigitte-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Bijou Brigitte gewährte am 06.11.2014 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2014 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,36 EUR gegenüber 1,36 EUR im Vorjahresquartal. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 89,00 Mio. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 89,00 Mio. EUR.

