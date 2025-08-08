DAX24.074 -0,4%ESt505.335 -0,2%Top 10 Crypto16,64 +2,4%Dow44.093 -0,2%Nas21.483 +0,2%Bitcoin103.251 +0,8%Euro1,1599 -0,4%Öl66,53 +0,3%Gold3.350 -1,4%
Bijou Brigitte Aktie News: Bijou Brigitte am Montagnachmittag auf grünem Terrain

11.08.25 16:09 Uhr
Bijou Brigitte Aktie News: Bijou Brigitte am Montagnachmittag auf grünem Terrain

Die Aktie von Bijou Brigitte gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die Bijou Brigitte-Aktie. In der Stuttgart-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 38,40 EUR.

Die Bijou Brigitte-Aktie konnte um 16:00 Uhr im Stuttgart-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 38,40 EUR. Bei 38,60 EUR markierte die Bijou Brigitte-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 38,30 EUR. Der Tagesumsatz der Bijou Brigitte-Aktie belief sich zuletzt auf 400 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 46,50 EUR. Dieser Kurs wurde am 12.06.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 21,09 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Bijou Brigitte-Aktie. Bei 31,10 EUR erreichte der Anteilsschein am 28.08.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Bijou Brigitte-Aktie ist somit 19,01 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Am 06.11.2014 hat Bijou Brigitte in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2014 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 1,36 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Bijou Brigitte noch ein Gewinn pro Aktie von 1,36 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Bijou Brigitte im vergangenen Quartal 89,00 Mio. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Bijou Brigitte 89,00 Mio. EUR umsetzen können.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: bluebay / Shutterstock.com

