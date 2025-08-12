Bijou Brigitte Aktie News: Bijou Brigitte verteuert sich am Mittwochnachmittag
Die Aktie von Bijou Brigitte gehört am Mittwochnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im Stuttgart-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 38,40 EUR zu.
Um 16:00 Uhr stieg die Bijou Brigitte-Aktie. In der Stuttgart-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 38,40 EUR. In der Spitze legte die Bijou Brigitte-Aktie bis auf 38,50 EUR zu. Den Stuttgart-Handel startete das Papier bei 38,30 EUR. Zuletzt wurden via Stuttgart 2.410 Bijou Brigitte-Aktien umgesetzt.
Bei 46,50 EUR markierte der Titel am 12.06.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 21,09 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Bijou Brigitte-Aktie. Am 28.08.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 31,10 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Bijou Brigitte-Aktie damit 23,47 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Bijou Brigitte ließ sich am 06.11.2014 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2014 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,36 EUR, nach 1,36 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite hat Bijou Brigitte im vergangenen Quartal 89,00 Mio. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Bijou Brigitte 89,00 Mio. EUR umsetzen können.
Nachrichten zu Bijou Brigitte AG
Analysen zu Bijou Brigitte AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|04.09.2013
|Bijou Brigitte modische Accessoires kaufen
|Warburg Research
|22.08.2013
|Bijou Brigitte modische Accessoires kaufen
|Warburg Research
|11.01.2013
|Bijou Brigitte modische Accessoires kaufen
|boerse.de-Aktienbrief
|02.10.2012
|Bijou Brigitte modische Accessoires hold
|Deutsche Bank AG
|18.11.2011
|Bijou Brigitte modische Accessoires kaufen
|Geldbrief
