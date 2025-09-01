Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE gibt am Dienstagnachmittag nach

Aktienentwicklung

Die Aktie von Bilfinger SE gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Bilfinger SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,4 Prozent auf 86,70 EUR ab.

Die Bilfinger SE-Aktie musste um 15:52 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,4 Prozent auf 86,70 EUR. Die Abwärtsbewegung der Bilfinger SE-Aktie ging bis auf 84,85 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 87,80 EUR. Bisher wurden via XETRA 83.257 Bilfinger SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 98,00 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (13.08.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 13,03 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 25.10.2024 auf bis zu 41,80 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Bilfinger SE-Aktie damit 107,42 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,70 EUR. Im Vorjahr erhielten Bilfinger SE-Aktionäre 2,40 EUR je Wertpapier. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 98,50 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Bilfinger SE am 14.08.2025 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,28 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,29 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 1,35 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,30 Mrd. EUR umgesetzt.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 5,29 EUR je Aktie in den Bilfinger SE-Büchern.

