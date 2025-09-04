Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE steigt am Freitagnachmittag

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Bilfinger SE gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die Bilfinger SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,4 Prozent auf 92,05 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Bilfinger SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:50 Uhr 2,4 Prozent auf 92,05 EUR. Bei 92,70 EUR markierte die Bilfinger SE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 90,05 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 56.880 Bilfinger SE-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 13.08.2025 bei 98,00 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Bilfinger SE-Aktie somit 6,07 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 41,80 EUR. Dieser Wert wurde am 25.10.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 54,59 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass Bilfinger SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,70 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Bilfinger SE 2,40 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 98,50 EUR für die Bilfinger SE-Aktie.

Bilfinger SE ließ sich am 14.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 1,28 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Bilfinger SE noch ein Gewinn pro Aktie von 1,29 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 1,35 Mrd. EUR gegenüber 1,30 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Den erwarteten Gewinn je Bilfinger SE-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 5,30 EUR fest.

