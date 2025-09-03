DAX23.744 +0,6%ESt505.339 +0,4%Top 10 Crypto15,58 -1,4%Dow45.401 -0,5%Nas21.700 ±-0,0%Bitcoin95.170 +0,3%Euro1,1731 +0,1%Öl66,65 +1,5%Gold3.613 +0,7%
Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE am Vormittag in Grün

08.09.25 09:24 Uhr
Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Bilfinger SE. Die Bilfinger SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,0 Prozent auf 92,60 EUR.

Das Papier von Bilfinger SE konnte um 09:05 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 92,60 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Bilfinger SE-Aktie bei 93,00 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 92,20 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 12.322 Bilfinger SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 98,00 EUR erreichte der Titel am 13.08.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Bilfinger SE-Aktie damit 5,51 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 41,80 EUR am 25.10.2024. Das 52-Wochen-Tief könnte die Bilfinger SE-Aktie mit einem Verlust von 54,86 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 erhielten Bilfinger SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,40 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,70 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 98,50 EUR an.

Am 14.08.2025 hat Bilfinger SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS belief sich auf 1,28 EUR gegenüber 1,29 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Bilfinger SE im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,74 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,35 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,30 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

In der Bilfinger SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 5,30 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bilfinger SE-Aktie

