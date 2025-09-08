Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE am Dienstagmittag mit Abschlägen

So bewegt sich Bilfinger SE

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Bilfinger SE. Die Bilfinger SE-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 91,55 EUR abwärts.

Die Bilfinger SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:47 Uhr um 0,5 Prozent auf 91,55 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Bilfinger SE-Aktie bis auf 91,25 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 92,00 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 13.608 Bilfinger SE-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 13.08.2025 bei 98,00 EUR. Mit einem Zuwachs von 7,05 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 25.10.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 41,80 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Bilfinger SE-Aktie derzeit noch 54,34 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten Bilfinger SE-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,40 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,70 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 98,50 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Bilfinger SE am 14.08.2025. Es stand ein EPS von 1,28 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Bilfinger SE noch ein Gewinn pro Aktie von 1,29 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 1,35 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 3,74 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,30 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 5,30 EUR je Bilfinger SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bilfinger SE-Aktie

MDAX-Wert Bilfinger SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Bilfinger SE von vor 3 Jahren eingefahren

MDAX-Titel Bilfinger SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Bilfinger SE von vor einem Jahr abgeworfen

August 2025: So haben Analysten ihre Einstufung der Bilfinger SE-Aktie angepasst