Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE am Nachmittag auf rotem Terrain

Die Aktie von Bilfinger SE gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Bilfinger SE-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,0 Prozent auf 91,15 EUR nach.

Das Papier von Bilfinger SE befand sich um 15:45 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,0 Prozent auf 91,15 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Bilfinger SE-Aktie bisher bei 90,75 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 92,00 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 20.920 Bilfinger SE-Aktien den Besitzer.

Bei 98,00 EUR erreichte der Titel am 13.08.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 7,52 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 41,80 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 54,14 Prozent würde die Bilfinger SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für Bilfinger SE-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,40 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,70 EUR ausgeschüttet werden. Experten gaben als mittleres Kursziel 98,50 EUR an.

Am 14.08.2025 äußerte sich Bilfinger SE zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,28 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,29 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,74 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,35 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,30 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,30 EUR je Bilfinger SE-Aktie belaufen.

