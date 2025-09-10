DAX23.650 +0,1%ESt505.370 +0,2%Top 10 Crypto16,11 +2,0%Dow45.491 -0,5%Nas21.886 ±0,0%Bitcoin97.607 +0,2%Euro1,1692 -0,1%Öl67,47 -0,2%Gold3.630 -0,3%
Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE kommt am Donnerstagvormittag kaum vom Fleck

11.09.25 09:25 Uhr
Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE kommt am Donnerstagvormittag kaum vom Fleck

Die Aktie von Bilfinger SE hat am Donnerstagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Zum Vortag unverändert notierte die Bilfinger SE-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 90,95 EUR.

Zum Vortag unverändert notierte die Bilfinger SE-Aktie um 09:06 Uhr im XETRA-Handel bei 90,95 EUR. Der Kurs der Bilfinger SE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 91,30 EUR zu. In der Spitze büßte die Bilfinger SE-Aktie bis auf 90,85 EUR ein. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 91,20 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 1.917 Bilfinger SE-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 98,00 EUR erreichte der Titel am 13.08.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Bilfinger SE-Aktie mit einem Kursplus von 7,75 Prozent wieder erreichen. Am 25.10.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 41,80 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 54,04 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,70 EUR. Im Vorjahr hatte Bilfinger SE 2,40 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 98,50 EUR je Bilfinger SE-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Bilfinger SE am 14.08.2025 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,28 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,29 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 3,74 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,35 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 1,30 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Den erwarteten Gewinn je Bilfinger SE-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 5,30 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

mehr Analysen