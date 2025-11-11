DAX23.983 +0,1%Est505.691 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,31 -2,5%Nas23.527 +2,3%Bitcoin90.929 -0,8%Euro1,1560 ±0,0%Öl63,84 -0,3%Gold4.136 +0,5%
Heute im Fokus
Shutdown-Ende naht: DAX weiter erholt -- Börsen in Fernost überwiegend tiefer -- Plug Power mit höherem Umsatz -- Beyond Meat weitet Verlust aus -- HENSOLDT, United Internet, Allianz im Fokus
Top News
KSB-Aktie legt zu: Pumpen- und Armaturenhersteller wächst weiter - Ziele bestätigt KSB-Aktie legt zu: Pumpen- und Armaturenhersteller wächst weiter - Ziele bestätigt
US-Kongress will Krypto-Konflikte eindämmen: Was bedeutet das für Trump? US-Kongress will Krypto-Konflikte eindämmen: Was bedeutet das für Trump?
Kursentwicklung im Fokus

Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE gibt am Dienstagvormittag nach

11.11.25 09:22 Uhr
Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE gibt am Dienstagvormittag nach

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Bilfinger SE. Die Bilfinger SE-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,9 Prozent auf 90,15 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bilfinger SE
92,10 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie verlor um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,9 Prozent auf 90,15 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Bilfinger SE-Aktie bis auf 89,90 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 91,60 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 3.588 Bilfinger SE-Aktien.

Bei einem Wert von 104,40 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (09.10.2025). Mit einem Zuwachs von 15,81 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 28.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 42,55 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 52,80 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Bilfinger SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,40 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,70 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 98,50 EUR.

Am 14.08.2025 hat Bilfinger SE die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurden 1,28 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Bilfinger SE 1,29 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite standen 1,35 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,30 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 5,28 EUR je Bilfinger SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu Bilfinger SE

Analysen zu Bilfinger SE

DatumRatingAnalyst
22.10.2025Bilfinger SE BuyDeutsche Bank AG
18.08.2025Bilfinger SE NeutralUBS AG
15.08.2025Bilfinger SE BuyDeutsche Bank AG
14.08.2025Bilfinger SE NeutralUBS AG
30.07.2025Bilfinger SE BuyDeutsche Bank AG
