Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE am Vormittag nahezu unverändert

16.09.25 09:26 Uhr
Die Aktie von Bilfinger SE zeigt sich am Dienstagvormittag ohne große Bewegung. Kaum Ausschläge verzeichnete die Bilfinger SE-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 95,40 EUR.

Kaum Ausschläge verzeichnete die Bilfinger SE-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 09:07 Uhr bei 95,40 EUR. In der Spitze gewann die Bilfinger SE-Aktie bis auf 95,40 EUR. In der Spitze fiel die Bilfinger SE-Aktie bis auf 95,10 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 95,40 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.302 Bilfinger SE-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (98,00 EUR) erklomm das Papier am 13.08.2025. Der derzeitige Kurs der Bilfinger SE-Aktie liegt somit 2,65 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 25.10.2024 auf bis zu 41,80 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 56,18 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,70 EUR. Im Vorjahr erhielten Bilfinger SE-Aktionäre 2,40 EUR je Wertpapier. Analysten bewerten die Bilfinger SE-Aktie im Durchschnitt mit 98,50 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Bilfinger SE am 14.08.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,28 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Bilfinger SE ein EPS von 1,29 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat Bilfinger SE im vergangenen Quartal 1,35 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,74 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Bilfinger SE 1,30 Mrd. EUR umsetzen können.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 5,30 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

