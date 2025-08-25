Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE am Mittwochnachmittag mit Abschlägen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Bilfinger SE. Das Papier von Bilfinger SE befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,8 Prozent auf 90,35 EUR ab.
Werte in diesem Artikel
Die Bilfinger SE-Aktie musste um 15:51 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,8 Prozent auf 90,35 EUR. Die Bilfinger SE-Aktie sank bis auf 89,95 EUR. Bei 92,05 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 18.344 Bilfinger SE-Aktien umgesetzt.
Am 13.08.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 98,00 EUR an. 8,47 Prozent Plus fehlen der Bilfinger SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 41,80 EUR am 25.10.2024. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Bilfinger SE-Aktie 53,74 Prozent sinken.
Zuletzt erhielten Bilfinger SE-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,40 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,70 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 98,50 EUR für die Bilfinger SE-Aktie aus.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Bilfinger SE am 14.08.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,28 EUR, nach 1,29 EUR im Vorjahresvergleich. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3,74 Prozent auf 1,35 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,30 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 5,29 EUR je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Bilfinger SE-Aktie
Bilfinger: Auftragseingang macht Hoffnung
MDAX-Papier Bilfinger SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Bilfinger SE von vor 10 Jahren eingefahren
MDAX-Titel Bilfinger SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Bilfinger SE-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Ausgewählte Hebelprodukte auf Bilfinger
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Bilfinger
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Bilfinger SE
Nachrichten zu Bilfinger SE
Analysen zu Bilfinger SE
|Datum
|Rating
|Analyst
|18.08.2025
|Bilfinger SE Neutral
|UBS AG
|15.08.2025
|Bilfinger SE Buy
|Deutsche Bank AG
|14.08.2025
|Bilfinger SE Neutral
|UBS AG
|30.07.2025
|Bilfinger SE Buy
|Deutsche Bank AG
|25.07.2025
|Bilfinger SE Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|15.08.2025
|Bilfinger SE Buy
|Deutsche Bank AG
|30.07.2025
|Bilfinger SE Buy
|Deutsche Bank AG
|28.05.2025
|Bilfinger SE Buy
|Deutsche Bank AG
|23.05.2025
|Bilfinger SE Buy
|UBS AG
|15.05.2025
|Bilfinger SE Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|18.08.2025
|Bilfinger SE Neutral
|UBS AG
|14.08.2025
|Bilfinger SE Neutral
|UBS AG
|25.07.2025
|Bilfinger SE Neutral
|UBS AG
|11.05.2023
|Bilfinger SE Neutral
|UBS AG
|28.04.2023
|Bilfinger SE Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.08.2018
|Bilfinger SE Sell
|UBS AG
|06.06.2018
|Bilfinger SE Sell
|UBS AG
|15.05.2018
|Bilfinger SE Sell
|UBS AG
|03.05.2018
|Bilfinger SE Sell
|UBS AG
|16.11.2017
|Bilfinger SE Sell
|S&P Capital IQ
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Bilfinger SE nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen