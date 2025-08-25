DAX24.029 -0,5%ESt505.388 +0,1%Top 10 Crypto16,09 +2,9%Dow45.489 +0,2%Nas21.560 +0,1%Bitcoin97.016 +0,9%Euro1,1587 -0,5%Öl67,74 +0,7%Gold3.383 -0,3%
Bilfinger SE

Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE am Mittwochnachmittag mit Abschlägen
27.08.25 16:10 Uhr

27.08.25 16:10 Uhr
Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE am Mittwochnachmittag mit Abschlägen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Bilfinger SE. Das Papier von Bilfinger SE befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,8 Prozent auf 90,35 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bilfinger SE
90,30 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Bilfinger SE-Aktie musste um 15:51 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,8 Prozent auf 90,35 EUR. Die Bilfinger SE-Aktie sank bis auf 89,95 EUR. Bei 92,05 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 18.344 Bilfinger SE-Aktien umgesetzt.

Am 13.08.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 98,00 EUR an. 8,47 Prozent Plus fehlen der Bilfinger SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 41,80 EUR am 25.10.2024. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Bilfinger SE-Aktie 53,74 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten Bilfinger SE-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,40 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,70 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 98,50 EUR für die Bilfinger SE-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Bilfinger SE am 14.08.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,28 EUR, nach 1,29 EUR im Vorjahresvergleich. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3,74 Prozent auf 1,35 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,30 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 5,29 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bilfinger SE-Aktie

Bilfinger: Auftragseingang macht Hoffnung

MDAX-Papier Bilfinger SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Bilfinger SE von vor 10 Jahren eingefahren

MDAX-Titel Bilfinger SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Bilfinger SE-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Analysen zu Bilfinger SE

DatumRatingAnalyst
18.08.2025Bilfinger SE NeutralUBS AG
15.08.2025Bilfinger SE BuyDeutsche Bank AG
14.08.2025Bilfinger SE NeutralUBS AG
30.07.2025Bilfinger SE BuyDeutsche Bank AG
25.07.2025Bilfinger SE NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
15.08.2025Bilfinger SE BuyDeutsche Bank AG
30.07.2025Bilfinger SE BuyDeutsche Bank AG
28.05.2025Bilfinger SE BuyDeutsche Bank AG
23.05.2025Bilfinger SE BuyUBS AG
15.05.2025Bilfinger SE BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
18.08.2025Bilfinger SE NeutralUBS AG
14.08.2025Bilfinger SE NeutralUBS AG
25.07.2025Bilfinger SE NeutralUBS AG
11.05.2023Bilfinger SE NeutralUBS AG
28.04.2023Bilfinger SE NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
14.08.2018Bilfinger SE SellUBS AG
06.06.2018Bilfinger SE SellUBS AG
15.05.2018Bilfinger SE SellUBS AG
03.05.2018Bilfinger SE SellUBS AG
16.11.2017Bilfinger SE SellS&P Capital IQ

