Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE am Mittwochnachmittag mit Abschlägen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Bilfinger SE. Das Papier von Bilfinger SE befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,8 Prozent auf 90,35 EUR ab.

Die Bilfinger SE-Aktie musste um 15:51 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,8 Prozent auf 90,35 EUR. Die Bilfinger SE-Aktie sank bis auf 89,95 EUR. Bei 92,05 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 18.344 Bilfinger SE-Aktien umgesetzt.

Am 13.08.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 98,00 EUR an. 8,47 Prozent Plus fehlen der Bilfinger SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 41,80 EUR am 25.10.2024. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Bilfinger SE-Aktie 53,74 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten Bilfinger SE-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,40 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,70 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 98,50 EUR für die Bilfinger SE-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Bilfinger SE am 14.08.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,28 EUR, nach 1,29 EUR im Vorjahresvergleich. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3,74 Prozent auf 1,35 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,30 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 5,29 EUR je Aktie belaufen.

