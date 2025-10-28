DAX24.250 -0,2%Est505.698 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,68 -1,7%Nas23.637 +1,9%Bitcoin98.203 +0,2%Euro1,1658 +0,1%Öl64,66 -1,7%Gold3.903 -2,2%
Bilfinger SE im Fokus

Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE verzeichnet am Dienstagvormittag Verluste

28.10.25 09:22 Uhr
Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE verzeichnet am Dienstagvormittag Verluste

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Bilfinger SE. Das Papier von Bilfinger SE befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 2,0 Prozent auf 97,60 EUR ab.

Die Bilfinger SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr um 2,0 Prozent auf 97,60 EUR ab. Im Tief verlor die Bilfinger SE-Aktie bis auf 97,30 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 99,00 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.740 Bilfinger SE-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 09.10.2025 bei 104,40 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Bilfinger SE-Aktie somit 6,51 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 28.11.2024 bei 42,55 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 56,40 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,70 EUR, nach 2,40 EUR im Jahr 2024. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 98,50 EUR für die Bilfinger SE-Aktie.

Bilfinger SE gewährte am 14.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 1,28 EUR. Im letzten Jahr hatte Bilfinger SE einen Gewinn von 1,29 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite hat Bilfinger SE im vergangenen Quartal 1,35 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,74 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Bilfinger SE 1,30 Mrd. EUR umsetzen können.

Experten taxieren den Bilfinger SE-Gewinn für das Jahr 2025 auf 5,29 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Bilfinger SE

DatumRatingAnalyst
22.10.2025Bilfinger SE BuyDeutsche Bank AG
18.08.2025Bilfinger SE NeutralUBS AG
15.08.2025Bilfinger SE BuyDeutsche Bank AG
14.08.2025Bilfinger SE NeutralUBS AG
30.07.2025Bilfinger SE BuyDeutsche Bank AG
