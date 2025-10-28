DAX24.321 +0,1%Est505.705 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,68 +1,3%Nas23.696 +0,3%Bitcoin98.707 +0,8%Euro1,1660 +0,1%Öl64,31 -2,2%Gold3.965 -0,7%
Bilfinger SE Aktie News: Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von Bilfinger SE

28.10.25 16:08 Uhr
Bilfinger SE Aktie News: Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von Bilfinger SE

Die Aktie von Bilfinger SE gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Bilfinger SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,7 Prozent im Minus bei 96,95 EUR.

Die Bilfinger SE-Aktie wies um 15:51 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 2,7 Prozent auf 96,95 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Bilfinger SE-Aktie bei 95,90 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 99,00 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 36.300 Bilfinger SE-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (104,40 EUR) erklomm das Papier am 09.10.2025. Der derzeitige Kurs der Bilfinger SE-Aktie liegt somit 7,14 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 28.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 42,55 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 56,11 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 2,40 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,70 EUR je Bilfinger SE-Aktie. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 98,50 EUR für die Bilfinger SE-Aktie aus.

Am 14.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,28 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,29 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz wurde auf 1,35 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,30 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Von Analysten wird erwartet, dass Bilfinger SE im Jahr 2025 5,29 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

