BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) am Donnerstagabend fester

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von BioNTech (ADRs). Die BioNTech (ADRs)-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,5 Prozent auf 103,78 USD.

Die Aktie notierte um 20:06 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 1,5 Prozent auf 103,78 USD zu. Die BioNTech (ADRs)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 103,78 USD. Bei 101,91 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 74.268 BioNTech (ADRs)-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 08.01.2025 auf bis zu 129,27 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 24,56 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 08.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 81,84 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 21,14 Prozent.

Für BioNTech (ADRs)-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 135,33 USD für die BioNTech (ADRs)-Aktie.

Am 04.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. BioNTech (ADRs) hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -1,81 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -3,62 USD je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BioNTech (ADRs) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 113,52 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 295,83 Mio. USD. Im Vorjahresviertel waren 138,55 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte BioNTech (ADRs) am 03.11.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 09.11.2026.

Experten gehen davon aus, dass BioNTech (ADRs) im Jahr 2025 -4,847 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird.

