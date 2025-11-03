DAX24.132 +0,7%Est505.679 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,72 -1,2%Nas23.847 +0,5%Bitcoin92.743 -3,3%Euro1,1522 -0,1%Öl64,82 -0,4%Gold4.013 +0,3%
Aktienentwicklung

BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) büßt am Montagabend ein

03.11.25 20:23 Uhr
BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) büßt am Montagabend ein

Die Aktie von BioNTech (ADRs) gehört am Montagabend zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 0,8 Prozent auf 103,05 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BioNTech (ADRs)
89,30 EUR 0,45 EUR 0,51%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 20:02 Uhr rutschte die BioNTech (ADRs)-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 0,8 Prozent auf 103,05 USD ab. In der Spitze fiel die BioNTech (ADRs)-Aktie bis auf 101,73 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 104,97 USD. Von der BioNTech (ADRs)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 136.834 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 08.01.2025 bei 129,27 USD. 25,44 Prozent Plus fehlen der BioNTech (ADRs)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 81,84 USD am 08.04.2025. Mit einem Kursverlust von 20,58 Prozent würde die BioNTech (ADRs)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an BioNTech (ADRs)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 135,33 USD aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte BioNTech (ADRs) am 04.08.2025 vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -1,81 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -3,62 USD je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat BioNTech (ADRs) 295,83 Mio. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 113,52 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 138,55 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Analysten gehen davon aus, dass BioNTech (ADRs) 2025 einen Verlust in Höhe von -4,850 EUR je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BioNTech (ADRs)-Aktie

In eigener Sache

Bildquellen: Pavlo Gonchar/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Nachrichten zu BioNTech (ADRs)

