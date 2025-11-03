DAX24.156 +0,8%Est505.682 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,58 -2,1%Nas23.792 +0,3%Bitcoin93.036 -3,0%Euro1,1520 -0,1%Öl64,59 -0,7%Gold4.016 +0,3%
BioNTech (ADRs) im Fokus

BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) am Nachmittag gesucht

03.11.25 16:08 Uhr
BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) am Nachmittag gesucht

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von BioNTech (ADRs). Die BioNTech (ADRs)-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,9 Prozent auf 105,84 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BioNTech (ADRs)
91,20 EUR 2,35 EUR 2,64%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:52 Uhr ging es für das BioNTech (ADRs)-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 1,9 Prozent auf 105,84 USD. Im Tageshoch stieg die BioNTech (ADRs)-Aktie bis auf 109,00 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 104,97 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 61.807 BioNTech (ADRs)-Aktien den Besitzer.

Am 08.01.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 129,27 USD an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 22,14 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.04.2025 bei 81,84 USD. Abschläge von 22,68 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

BioNTech (ADRs)-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 135,33 USD aus.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte BioNTech (ADRs) am 04.08.2025. Es wurde ein Verlust je Aktie von -1,81 USD gegenüber -3,62 USD im Vorjahresquartal verkündet. Im abgelaufenen Quartal hat BioNTech (ADRs) 295,83 Mio. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 113,52 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 138,55 Mio. USD erwirtschaftet worden.

In der BioNTech (ADRs)-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -4,850 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Pavlo Gonchar/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Analysen zu BioNTech (ADRs)

DatumRatingAnalyst
22.08.2025BioNTech (ADRs) NeutralUBS AG
05.08.2025BioNTech (ADRs) BuyDeutsche Bank AG
05.08.2025BioNTech (ADRs) NeutralUBS AG
05.08.2025BioNTech (ADRs) BuyJefferies & Company Inc.
13.06.2025BioNTech (ADRs) BuyDeutsche Bank AG
