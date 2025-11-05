BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) tendiert am Abend schwächer

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von BioNTech (ADRs) gehört am Mittwochabend zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 0,9 Prozent auf 103,91 USD.

Die BioNTech (ADRs)-Aktie musste um 20:06 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 0,9 Prozent auf 103,91 USD abwärts. In der Spitze büßte die BioNTech (ADRs)-Aktie bis auf 103,11 USD ein. Mit einem Wert von 103,11 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten BioNTech (ADRs)-Aktien beläuft sich auf 54.286 Stück.

Bei einem Wert von 129,27 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (08.01.2025). Der derzeitige Kurs der BioNTech (ADRs)-Aktie liegt somit 19,62 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 08.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 81,84 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die BioNTech (ADRs)-Aktie mit einem Verlust von 21,24 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 erhielten BioNTech (ADRs)-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die BioNTech (ADRs)-Aktie bei 135,33 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BioNTech (ADRs) am 04.08.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,81 USD. Im Vorjahresquartal hatten 0,90 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 78,37 Prozent auf 295,83 Mio. USD. Im Vorjahresviertel hatte BioNTech (ADRs) 1,37 Mrd. USD umgesetzt.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BioNTech (ADRs) einen Verlust von -3,732 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BioNTech (ADRs)-Aktie

BioNTech-Aktie stabil: Verluste weiter eingedämmt - Geld von Bristol Myers Squibb

Moderna-Aktie nach gescheiterter Studie im Sinkflug - So reagiert die BioNTech-Aktie

Nächster Schritt bei CureVac-Übernahme durch BioNTech - Aktien uneins