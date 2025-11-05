BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) am Mittwochnachmittag mit negativen Vorzeichen

So bewegt sich BioNTech (ADRs)

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von BioNTech (ADRs). Das Papier von BioNTech (ADRs) befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 0,2 Prozent auf 104,57 USD ab.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 104,57 USD. In der Spitze büßte die BioNTech (ADRs)-Aktie bis auf 103,11 USD ein. Bei 103,11 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 14.125 BioNTech (ADRs)-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (129,27 USD) erklomm das Papier am 08.01.2025. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BioNTech (ADRs)-Aktie 23,62 Prozent zulegen. Bei 81,84 USD erreichte der Anteilsschein am 08.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 21,74 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem BioNTech (ADRs) seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR je Aktie ausschütten. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 135,33 USD aus.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte BioNTech (ADRs) am 04.08.2025. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -1,81 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,90 USD erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat BioNTech (ADRs) in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 78,37 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 295,83 Mio. USD im Vergleich zu 1,37 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BioNTech (ADRs) einen Verlust von -3,732 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

