BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) macht am Dienstagabend Boden gut

Die Aktie von BioNTech (ADRs) gehört am Dienstagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das BioNTech (ADRs)-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,1 Prozent auf 104,09 USD.

Die BioNTech (ADRs)-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:06 Uhr in Grün und gewann 0,1 Prozent auf 104,09 USD. Im Tageshoch stieg die BioNTech (ADRs)-Aktie bis auf 104,93 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 104,38 USD. Bisher wurden via NASDAQ 75.438 BioNTech (ADRs)-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 08.01.2025 erreichte der Anteilsschein mit 129,27 USD ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BioNTech (ADRs)-Aktie derzeit noch 24,19 Prozent Luft nach oben. Am 08.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 81,84 USD ab. Mit Abgaben von 21,38 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 EUR je BioNTech (ADRs)-Aktie. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 135,33 USD für die BioNTech (ADRs)-Aktie.

Am 04.08.2025 hat BioNTech (ADRs) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1,81 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei BioNTech (ADRs) ein EPS von -3,62 USD in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 295,83 Mio. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 113,52 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte BioNTech (ADRs) einen Umsatz von 138,55 Mio. USD eingefahren.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -3,774 EUR je BioNTech (ADRs)-Aktie belaufen.

