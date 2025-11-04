DAX23.934 -0,8%Est505.655 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,18 -0,2%Nas23.555 -1,2%Bitcoin89.212 -3,5%Euro1,1494 -0,2%Öl64,48 -0,6%Gold3.973 -0,7%
Kurs der BioNTech (ADRs)

BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) tendiert am Nachmittag südwärts

04.11.25 16:08 Uhr
BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) tendiert am Nachmittag südwärts

Die Aktie von BioNTech (ADRs) gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die BioNTech (ADRs)-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 0,3 Prozent auf 103,62 USD nach.

Aktien
BioNTech (ADRs)
90,05 EUR 0,30 EUR 0,33%
Das Papier von BioNTech (ADRs) gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 15:49 Uhr ging es um 0,3 Prozent auf 103,62 USD abwärts. In der Spitze büßte die BioNTech (ADRs)-Aktie bis auf 103,01 USD ein. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 104,38 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten BioNTech (ADRs)-Aktien beläuft sich auf 16.861 Stück.

Bei 129,27 USD markierte der Titel am 08.01.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 24,75 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (81,84 USD). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 21,02 Prozent.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 EUR je BioNTech (ADRs)-Aktie. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die BioNTech (ADRs)-Aktie bei 135,33 USD.

Am 04.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei -1,81 USD. Ein Jahr zuvor waren -3,62 USD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat BioNTech (ADRs) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 113,52 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 295,83 Mio. USD im Vergleich zu 138,55 Mio. USD im Vorjahresquartal.

Experten gehen davon aus, dass BioNTech (ADRs) im Jahr 2025 -3,774 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu BioNTech (ADRs)

DatumRatingAnalyst
08:01BioNTech (ADRs) BuyJefferies & Company Inc.
22.08.2025BioNTech (ADRs) NeutralUBS AG
05.08.2025BioNTech (ADRs) BuyDeutsche Bank AG
05.08.2025BioNTech (ADRs) NeutralUBS AG
05.08.2025BioNTech (ADRs) BuyJefferies & Company Inc.
