BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) am Abend billiger

So bewegt sich BioNTech (ADRs)

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von BioNTech (ADRs). Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 1,2 Prozent auf 105,01 USD.

Der BioNTech (ADRs)-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 20:08 Uhr verlor das Papier 1,2 Prozent auf 105,01 USD. Der Kurs der BioNTech (ADRs)-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 104,86 USD nach. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 106,23 USD. Bisher wurden heute 63.680 BioNTech (ADRs)-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 08.01.2025 bei 129,27 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BioNTech (ADRs)-Aktie 23,10 Prozent zulegen. Am 08.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 81,84 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BioNTech (ADRs)-Aktie 22,06 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im Vorjahr hatte BioNTech (ADRs) 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 135,33 USD aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BioNTech (ADRs) am 04.08.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,81 USD. Im Vorjahresquartal hatten -3,62 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat BioNTech (ADRs) im vergangenen Quartal 295,83 Mio. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 113,52 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte BioNTech (ADRs) 138,55 Mio. USD umsetzen können.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 03.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 09.11.2026 erwartet.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -4,847 EUR je BioNTech (ADRs)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BioNTech (ADRs)-Aktie

BioNTech-Aktie gefragt: Zweiter "AI Day" in London - Pfizer-Deal treibt an

BioNTech-Aktie im Visier: Warum der Kurs fällt - und welche Perspektiven bleiben

Impfstoffwerte im Fokus: BioNTech-Aktie nach Kursrutsch auf Erholungskurs?