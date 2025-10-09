DAX24.611 +0,1%Est505.626 -0,4%MSCI World4.329 -0,5%Top 10 Crypto16,70 -3,4%Nas22.949 -0,4%Bitcoin104.429 -1,6%Euro1,1555 -0,6%Öl65,17 -1,4%Gold3.960 -2,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Ottobock BCK222 NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Gerresheimer A0LD6E RENK RENK73 Diginex A40PU6 Plug Power A1JA81 Siemens Energy ENER6Y BMW 519000 Tesla A1CX3T D-Wave Quantum A3DSV9 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Fed-Protokoll im Fokus: Wall Street sinkt -- DAX schließt nach neuem Allzeithoch knapp im Plus -- Ottobock-Aktie mit IPO -- HSBC, NEL, D-Wave, Tilray, NVIDIA, Diginex, Rheinmetall & Co. im Fokus
Top News
Energiekontor-Aktie: Gewinnausblick deutlich gesenkt Energiekontor-Aktie: Gewinnausblick deutlich gesenkt
TSMC-Aktie trotzdem leichter: KI-Boom treibt Umsatz weiter an TSMC-Aktie trotzdem leichter: KI-Boom treibt Umsatz weiter an
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
So bewegt sich BioNTech (ADRs)

BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) am Abend billiger

09.10.25 20:24 Uhr
BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) am Abend billiger

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von BioNTech (ADRs). Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 1,2 Prozent auf 105,01 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BioNTech (ADRs)
90,00 EUR -1,70 EUR -1,85%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der BioNTech (ADRs)-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 20:08 Uhr verlor das Papier 1,2 Prozent auf 105,01 USD. Der Kurs der BioNTech (ADRs)-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 104,86 USD nach. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 106,23 USD. Bisher wurden heute 63.680 BioNTech (ADRs)-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 08.01.2025 bei 129,27 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BioNTech (ADRs)-Aktie 23,10 Prozent zulegen. Am 08.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 81,84 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BioNTech (ADRs)-Aktie 22,06 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im Vorjahr hatte BioNTech (ADRs) 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 135,33 USD aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BioNTech (ADRs) am 04.08.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,81 USD. Im Vorjahresquartal hatten -3,62 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat BioNTech (ADRs) im vergangenen Quartal 295,83 Mio. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 113,52 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte BioNTech (ADRs) 138,55 Mio. USD umsetzen können.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 03.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 09.11.2026 erwartet.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -4,847 EUR je BioNTech (ADRs)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BioNTech (ADRs)-Aktie

BioNTech-Aktie gefragt: Zweiter "AI Day" in London - Pfizer-Deal treibt an

BioNTech-Aktie im Visier: Warum der Kurs fällt - und welche Perspektiven bleiben

Impfstoffwerte im Fokus: BioNTech-Aktie nach Kursrutsch auf Erholungskurs?

In eigener Sache

Übrigens: BioNTech (ADRs) und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf BioNTech (ADRs)

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BioNTech (ADRs)

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Pavlo Gonchar/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Nachrichten zu BioNTech (ADRs)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu BioNTech (ADRs)

DatumRatingAnalyst
22.08.2025BioNTech (ADRs) NeutralUBS AG
05.08.2025BioNTech (ADRs) BuyDeutsche Bank AG
05.08.2025BioNTech (ADRs) NeutralUBS AG
05.08.2025BioNTech (ADRs) BuyJefferies & Company Inc.
13.06.2025BioNTech (ADRs) BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
05.08.2025BioNTech (ADRs) BuyDeutsche Bank AG
05.08.2025BioNTech (ADRs) BuyJefferies & Company Inc.
13.06.2025BioNTech (ADRs) BuyDeutsche Bank AG
03.06.2025BioNTech (ADRs) BuyJefferies & Company Inc.
03.06.2025BioNTech (ADRs) BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
22.08.2025BioNTech (ADRs) NeutralUBS AG
05.08.2025BioNTech (ADRs) NeutralUBS AG
07.05.2025BioNTech (ADRs) NeutralUBS AG
11.03.2025BioNTech (ADRs) NeutralUBS AG
10.03.2025BioNTech (ADRs) NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
09.09.2024BioNTech (ADRs) UnderweightJP Morgan Chase & Co.
16.08.2024BioNTech (ADRs) UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für BioNTech (ADRs) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen