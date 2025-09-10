BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) steigt am Donnerstagnachmittag

BioNTech (ADRs) im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von BioNTech (ADRs). Das Papier von BioNTech (ADRs) legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,7 Prozent auf 101,70 USD.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 101,70 USD zu. Bei 101,70 USD markierte die BioNTech (ADRs)-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 101,26 USD. Zuletzt wechselten 22.746 BioNTech (ADRs)-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (131,24 USD) erklomm das Papier am 18.09.2024. Der derzeitige Kurs der BioNTech (ADRs)-Aktie liegt somit 22,51 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.04.2025 bei 81,84 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 19,53 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BioNTech (ADRs)-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im Vorjahr hatte BioNTech (ADRs) 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 135,33 USD.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte BioNTech (ADRs) am 04.08.2025. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -1,81 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -3,62 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 295,83 Mio. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 113,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 138,55 Mio. USD in den Büchern standen.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 03.11.2025 veröffentlicht. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 09.11.2026.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -4,914 EUR je BioNTech (ADRs)-Aktie in den Büchern stehen.

