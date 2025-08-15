BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) am Nachmittag auf grünem Terrain

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von BioNTech (ADRs) gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt wies die BioNTech (ADRs)-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 113,83 USD nach oben.

Um 15:47 Uhr stieg die BioNTech (ADRs)-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 113,83 USD. Die BioNTech (ADRs)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 114,13 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 113,96 USD. Bisher wurden heute 7.777 BioNTech (ADRs)-Aktien gehandelt.

Am 18.09.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 131,24 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 15,29 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 08.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 81,84 USD ab. Der aktuelle Kurs der BioNTech (ADRs)-Aktie ist somit 28,10 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem BioNTech (ADRs) seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR je Aktie ausschütten. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 135,33 USD an.

BioNTech (ADRs) ließ sich am 04.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie wurde auf -1,81 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das BioNTech (ADRs) ein Ergebnis je Aktie von -3,62 USD vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 113,52 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 295,83 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 138,55 Mio. USD in den Büchern gestanden.

BioNTech (ADRs) wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 03.11.2025 vorlegen. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte BioNTech (ADRs) möglicherweise am 09.11.2026 präsentieren.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -4,927 EUR je BioNTech (ADRs)-Aktie in den Büchern stehen.

