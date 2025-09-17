BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) am Nachmittag im Aufwind
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von BioNTech (ADRs). Zuletzt sprang die BioNTech (ADRs)-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 98,67 USD zu.
Das Papier von BioNTech (ADRs) konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,5 Prozent auf 98,67 USD. Die BioNTech (ADRs)-Aktie zog in der Spitze bis auf 99,36 USD an. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 99,00 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 26.544 BioNTech (ADRs)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 08.01.2025 bei 129,27 USD. Mit einem Zuwachs von 31,01 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 08.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 81,84 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BioNTech (ADRs)-Aktie 20,56 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Experten gehen davon aus, dass BioNTech (ADRs)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete BioNTech (ADRs) 0,000 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 135,33 USD je BioNTech (ADRs)-Aktie an.
Am 04.08.2025 äußerte sich BioNTech (ADRs) zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. BioNTech (ADRs) vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -1,81 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -3,62 USD je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 113,52 Prozent auf 295,83 Mio. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 138,55 Mio. USD erwirtschaftet worden.
BioNTech (ADRs) wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 03.11.2025 vorlegen. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 09.11.2026.
Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -4,914 EUR je BioNTech (ADRs)-Aktie in den Büchern stehen.
Alle: Alle Empfehlungen