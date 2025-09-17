DAX23.645 -0,1%ESt505.465 +0,2%Top 10 Crypto16,05 -3,0%Dow46.167 +0,1%Nas22.517 +0,2%Bitcoin98.708 -0,7%Euro1,1741 -0,4%Öl66,60 -1,4%Gold3.669 +0,7%
Notierung im Blick

BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) steigt am Nachmittag

19.09.25 16:10 Uhr
BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) steigt am Nachmittag

Die Aktie von BioNTech (ADRs) zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von BioNTech (ADRs) nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 96,84 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BioNTech (ADRs)
81,50 EUR 0,55 EUR 0,68%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im NASDAQ-Handel gewannen die BioNTech (ADRs)-Papiere um 15:51 Uhr 0,6 Prozent. Den Tageshöchststand markierte die BioNTech (ADRs)-Aktie bei 97,04 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 97,03 USD. Der Tagesumsatz der BioNTech (ADRs)-Aktie belief sich zuletzt auf 19.475 Aktien.

Am 08.01.2025 erreichte der Anteilsschein mit 129,27 USD ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die BioNTech (ADRs)-Aktie damit 25,09 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 81,84 USD erreichte der Anteilsschein am 08.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BioNTech (ADRs)-Aktie 15,49 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten BioNTech (ADRs)-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 135,33 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte BioNTech (ADRs) am 04.08.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -1,81 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -3,62 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat BioNTech (ADRs) im vergangenen Quartal 295,83 Mio. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 113,52 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte BioNTech (ADRs) 138,55 Mio. USD umsetzen können.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von BioNTech (ADRs) wird am 03.11.2025 gerechnet. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von BioNTech (ADRs) rechnen Experten am 09.11.2026.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -4,914 EUR je BioNTech (ADRs)-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BioNTech (ADRs)-Aktie

BioNTech-Aktie im Visier: Warum der Kurs fällt - und welche Perspektiven bleiben

Impfstoffwerte im Fokus: BioNTech-Aktie nach Kursrutsch auf Erholungskurs?

Aktien von Moderna, Pfizer und BioNTech mit kräftigen Kursverlusten: US-Gesundheitsbehörden prüfen mögliche Impfstoff-Risiken

Bildquellen: Pavlo Gonchar/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Nachrichten zu BioNTech (ADRs)

DatumMeistgelesen
Analysen zu BioNTech (ADRs)

DatumRatingAnalyst
22.08.2025BioNTech (ADRs) NeutralUBS AG
05.08.2025BioNTech (ADRs) BuyDeutsche Bank AG
05.08.2025BioNTech (ADRs) NeutralUBS AG
05.08.2025BioNTech (ADRs) BuyJefferies & Company Inc.
13.06.2025BioNTech (ADRs) BuyDeutsche Bank AG
