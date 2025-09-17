DAX23.639 -0,2%ESt505.458 ±0,0%Top 10 Crypto16,00 -3,3%Dow46.262 +0,3%Nas22.566 +0,4%Bitcoin98.331 -1,0%Euro1,1750 -0,3%Öl66,67 -1,3%Gold3.683 +1,1%
Fokus auf Aktienkurs

BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) zeigt sich am Freitagabend gestärkt

19.09.25 20:24 Uhr
BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) zeigt sich am Freitagabend gestärkt

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagabend der Anteilsschein von BioNTech (ADRs). Zuletzt wies die BioNTech (ADRs)-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 96,88 USD nach oben.

Um 20:07 Uhr sprang die BioNTech (ADRs)-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 96,88 USD zu. Bei 97,81 USD erreichte die BioNTech (ADRs)-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 97,03 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 81.873 BioNTech (ADRs)-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (129,27 USD) erklomm das Papier am 08.01.2025. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BioNTech (ADRs)-Aktie mit einem Kursplus von 33,43 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 81,84 USD am 08.04.2025. Der derzeitige Kurs der BioNTech (ADRs)-Aktie liegt somit 18,38 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für BioNTech (ADRs)-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 EUR ausgeschüttet werden. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 135,33 USD für die BioNTech (ADRs)-Aktie aus.

Am 04.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -1,81 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -3,62 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 113,52 Prozent auf 295,83 Mio. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 138,55 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die BioNTech (ADRs)-Bilanz für Q3 2025 wird am 03.11.2025 erwartet. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von BioNTech (ADRs) rechnen Experten am 09.11.2026.

2025 dürfte BioNTech (ADRs) einen Verlust von -4,914 EUR verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Pavlo Gonchar/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Analysen zu BioNTech (ADRs)

DatumRatingAnalyst
22.08.2025BioNTech (ADRs) NeutralUBS AG
05.08.2025BioNTech (ADRs) BuyDeutsche Bank AG
05.08.2025BioNTech (ADRs) NeutralUBS AG
05.08.2025BioNTech (ADRs) BuyJefferies & Company Inc.
13.06.2025BioNTech (ADRs) BuyDeutsche Bank AG
