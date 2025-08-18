BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) zieht am Nachmittag an

Notierung im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von BioNTech (ADRs). Zuletzt wies die BioNTech (ADRs)-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 113,50 USD nach oben.

Die BioNTech (ADRs)-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:50 Uhr 0,8 Prozent im Plus bei 113,50 USD. Kurzfristig markierte die BioNTech (ADRs)-Aktie bei 114,13 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 113,00 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 30.699 BioNTech (ADRs)-Aktien den Besitzer.

Bei 131,24 USD erreichte der Titel am 18.09.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 15,63 Prozent. Bei einem Wert von 81,84 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2025). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 27,89 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BioNTech (ADRs)-Aktie.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 EUR je BioNTech (ADRs)-Aktie. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 135,33 USD für die BioNTech (ADRs)-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BioNTech (ADRs) am 04.08.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,81 USD. Im Vorjahresquartal waren -3,62 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 295,83 Mio. USD – ein Plus von 113,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BioNTech (ADRs) 138,55 Mio. USD erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte BioNTech (ADRs) am 03.11.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 09.11.2026.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -4,927 EUR je BioNTech (ADRs)-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net

