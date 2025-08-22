BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) gibt am Abend ab

BioNTech (ADRs) im Fokus

Die Aktie von BioNTech (ADRs) gehört am Mittwochabend zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 2,5 Prozent auf 102,19 USD.

Die BioNTech (ADRs)-Aktie musste um 20:06 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 2,5 Prozent auf 102,19 USD. Die BioNTech (ADRs)-Aktie gab in der Spitze bis auf 101,52 USD nach. Bei 104,26 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der BioNTech (ADRs)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 229.128 Stück gehandelt.

Am 18.09.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 131,24 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der BioNTech (ADRs)-Aktie liegt somit 22,14 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (81,84 USD). Der derzeitige Kurs der BioNTech (ADRs)-Aktie liegt somit 24,87 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für BioNTech (ADRs)-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 135,33 USD aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BioNTech (ADRs) am 04.08.2025 vor. Das EPS lag bei -1,81 USD. Ein Jahr zuvor waren -3,62 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 113,52 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 295,83 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 138,55 Mio. USD in den Büchern gestanden.

BioNTech (ADRs) wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 03.11.2025 vorlegen. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte BioNTech (ADRs) möglicherweise am 09.11.2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass BioNTech (ADRs) im Jahr 2025 -4,928 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

