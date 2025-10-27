BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) am Nachmittag mit Abschlägen

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von BioNTech (ADRs). Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 0,7 Prozent auf 104,92 USD.

Das Papier von BioNTech (ADRs) gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 15:50 Uhr ging es um 0,7 Prozent auf 104,92 USD abwärts. In der Spitze fiel die BioNTech (ADRs)-Aktie bis auf 104,75 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 106,05 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 17.562 BioNTech (ADRs)-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 129,27 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (08.01.2025). Das 52-Wochen-Hoch liegt 23,21 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BioNTech (ADRs)-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 08.04.2025 auf bis zu 81,84 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 22,00 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für BioNTech (ADRs)-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 135,33 USD je BioNTech (ADRs)-Aktie aus.

Am 04.08.2025 legte BioNTech (ADRs) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,81 USD. Im Vorjahresquartal waren -3,62 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 295,83 Mio. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 113,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 138,55 Mio. USD in den Büchern standen.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass BioNTech (ADRs) 2025 einen Verlust in Höhe von -4,850 EUR ausweisen wird.

