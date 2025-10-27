DAX24.309 +0,3%Est505.711 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,99 +7,4%Nas23.616 +1,8%Bitcoin98.817 +0,4%Euro1,1647 +0,2%Öl65,70 ±0,0%Gold3.990 -2,2%
Fokus auf Aktienkurs

BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) büßt am Montagabend ein

27.10.25 20:23 Uhr
BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) büßt am Montagabend ein

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von BioNTech (ADRs). Die BioNTech (ADRs)-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 0,2 Prozent auf 105,45 USD ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BioNTech (ADRs)
91,35 EUR -0,25 EUR -0,27%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der BioNTech (ADRs)-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 20:03 Uhr verlor das Papier 0,2 Prozent auf 105,45 USD. Der Kurs der BioNTech (ADRs)-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 104,75 USD nach. Den Handelstag beging das Papier bei 106,05 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten BioNTech (ADRs)-Aktien beläuft sich auf 45.359 Stück.

Bei einem Wert von 129,27 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (08.01.2025). Mit einem Zuwachs von 22,59 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.04.2025 bei 81,84 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 22,39 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 EUR, nach 0,000 USD im Jahr 2024. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 135,33 USD an.

Am 04.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -1,81 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das BioNTech (ADRs) ein Ergebnis je Aktie von -3,62 USD vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat BioNTech (ADRs) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 113,52 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 295,83 Mio. USD im Vergleich zu 138,55 Mio. USD im Vorjahresquartal.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass BioNTech (ADRs) 2025 einen Verlust in Höhe von -4,850 EUR ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BioNTech (ADRs)-Aktie

Bildquellen: Pavlo Gonchar/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Analysen zu BioNTech (ADRs)

DatumRatingAnalyst
22.08.2025BioNTech (ADRs) NeutralUBS AG
05.08.2025BioNTech (ADRs) BuyDeutsche Bank AG
05.08.2025BioNTech (ADRs) NeutralUBS AG
05.08.2025BioNTech (ADRs) BuyJefferies & Company Inc.
13.06.2025BioNTech (ADRs) BuyDeutsche Bank AG
