BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) am Abend im Plus

Aktienentwicklung

Die Aktie von BioNTech (ADRs) zählt am Freitagabend zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die BioNTech (ADRs)-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 105,38 USD nach oben.

Das Papier von BioNTech (ADRs) konnte um 19:55 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,6 Prozent auf 105,38 USD. Die BioNTech (ADRs)-Aktie legte bis auf 106,50 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 105,84 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der BioNTech (ADRs)-Aktie belief sich zuletzt auf 48.156 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (129,27 USD) erklomm das Papier am 08.01.2025. Das 52-Wochen-Hoch liegt 22,67 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BioNTech (ADRs)-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 08.04.2025 auf bis zu 81,84 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 22,34 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Im Vorjahr erhielten BioNTech (ADRs)-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 135,33 USD.

Am 04.08.2025 legte BioNTech (ADRs) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. BioNTech (ADRs) hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -1,81 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -3,62 USD je Aktie gewesen. BioNTech (ADRs) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 295,83 Mio. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 113,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 138,55 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -4,850 EUR je BioNTech (ADRs)-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BioNTech (ADRs)-Aktie

Moderna-Aktie nach gescheiterter Studie im Sinkflug - So reagiert die BioNTech-Aktie

Nächster Schritt bei CureVac-Übernahme durch BioNTech - Aktien uneins

Merz plädiert für zentrale europäische Börse - Zustimmung groß