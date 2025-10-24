BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) am Freitagnachmittag höher

Notierung im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von BioNTech (ADRs). Zuletzt konnte die Aktie von BioNTech (ADRs) zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,9 Prozent auf 105,74 USD.

Um 15:50 Uhr wies die BioNTech (ADRs)-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 105,74 USD nach oben. In der Spitze gewann die BioNTech (ADRs)-Aktie bis auf 106,50 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 105,84 USD. Bisher wurden heute 21.811 BioNTech (ADRs)-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 08.01.2025 auf bis zu 129,27 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 22,25 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 81,84 USD am 08.04.2025. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 22,60 Prozent.

Zuletzt erhielten BioNTech (ADRs)-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 135,33 USD für die BioNTech (ADRs)-Aktie.

Am 04.08.2025 hat BioNTech (ADRs) die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -1,81 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -3,62 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 295,83 Mio. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 113,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 138,55 Mio. USD in den Büchern standen.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -4,850 EUR je BioNTech (ADRs)-Aktie belaufen.

