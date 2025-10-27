DAX24.229 ±-0,0%Est505.692 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,72 +5,6%Nas23.205 +1,2%Bitcoin98.832 +0,4%Euro1,1642 +0,1%Öl65,94 +0,4%Gold4.049 -0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Beyond Meat A2N7XQ DroneShield A2DMAA Porsche vz. PAG911 RENK RENK73 Gerresheimer A0LD6E Novo Nordisk A3EU6F Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Lufthansa 823212 SAP 716460
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Fortschritte im Handelsstreit: DAX schwächelt leicht -- Gewinn von Porsche bricht ein -- EVOTEC, thyssenkrupp, Infineon, Gerresheimer, Nordex, Highland Critical Minerals, Beyond Meat im Fokus
Top News
Starke Premium-Partner zum Derivate-Trading: Jetzt informieren zum Derivate-Deal von ING! Starke Premium-Partner zum Derivate-Trading: Jetzt informieren zum Derivate-Deal von ING!
Ausblick: Logitech gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt Ausblick: Logitech gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Jetzt entdecken: finanzen.net SmartCaps - Unsere neue Heimat für spannende Nebenwerte.

GNW-News: BioNTech veröffentlicht am 3. November 2025 Ergebnisse für das dritte Quartal 2025 und informiert über operativen Fortschritt

27.10.25 12:49 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
BioNTech (ADRs)
91,05 EUR -0,55 EUR -0,60%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

^MAINZ, Deutschland, 27. Oktober 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- BioNTech SE

(https://www.biontech.com/de/de/home.html) (Nasdaq: BNTX,?BioNTech" oder?das

Wer­bung

Unternehmen") wird am Montag, den 3. November 2025, die Ergebnisse für das

dritte Quartal 2025 veröffentlichen. Darüber hinaus wird das Unternehmen am

selben Tag um 14:00 Uhr MEZ (8:00 Uhr Eastern Standard Time) eine

Telefonkonferenz samt Webcast für Investoren, Finanzanalysten sowie die

allgemeine Öffentlichkeit durchführen, um die Finanzergebnisse sowie ein

Unternehmensupdate zu präsentieren.

Wer­bung

Um an der Live-Telefonkonferenz teilzunehmen, registrieren Sie sich bitte

mindestens einen Tag im Voraus über diesen Link (https://register-conf.media-

server.com/register/BIf302285101b94626b9fb409cc91b3fa6). Nach der Registrierung

werden Ihnen die Einwahlnummern inklusive PIN mitgeteilt. Ein Audiomitschnitt

der Telefonkonferenz wird über diesen Webcast-Link (https://edge.media-

server.com/mmc/p/i2ej9hnv) verfügbar sein.

Wer­bung

Ein Webcast sowie die verwendete Präsentation werden ebenfalls auf

www.BioNTech.de (https://www.BioNTech.de) unter?Events & Präsentationen" im

Investorenbereich der Webseite zur Verfügung gestellt. Der Audiomitschnitt des

Webcasts wird kurz nach Ende des Events zur Verfügung gestellt und für weitere

30 Tage über die Webseite des Unternehmens zugänglich sein.

Über BioNTech

Biopharmaceutical New Technologies (BioNTech) ist ein globales innovatives

Immuntherapie-Unternehmen, das bei der Entwicklung von Therapien gegen Krebs und

andere schwere Erkrankungen Pionierarbeit leistet. Das Unternehmen kombiniert

eine Vielzahl an modernen therapeutischen Plattformen und Bioinformatik-Tools,

um die Entwicklung innovativer Biopharmazeutika rasch voranzutreiben. Das

diversifizierte Portfolio an onkologischen Produktkandidaten umfasst mRNA-

Krebsimmuntherapien, innovative Immunmodulatoren und Präzisionstherapien, wie

Antikörper-Wirkstoff-Konjugate und innovative chimäre Antigenrezeptoren (CAR)-T-

Zelltherapien und zielt darauf ab, das gesamte Spektrum an Krebserkrankungen

abzudecken. Auf Basis ihrer umfassenden Expertise bei der Entwicklung von mRNA-

Therapien und -Impfstoffen und unternehmenseigener Herstellungskapazitäten

erforscht und entwickelt BioNTech neben ihrer diversifizierten Onkologie-

Pipeline gemeinsam mit Kollaborationspartnern verschiedene mRNA-

Impfstoffkandidaten für eine Reihe von Infektionskrankheiten. BioNTech arbeitet

Seite an Seite mit weltweit renommierten und spezialisierten

Kollaborationspartnern aus der pharmazeutischen Industrie, darunter Bristol

Myers, Squibb, Duality Biologics, Fosun Pharma, Genentech (ein Unternehmen der

Roche Gruppe), Genevant, Genmab, MediLink, OncoC4, Pfizer und Regeneron.

Weitere Information finden Sie unter: www.BioNTech.de

(https://www.biontech.com/de/de/home.html).

KONTAKTE

Investoranfragen

Dr. Douglas Maffei

Investors@biontech.de (mailto:Investors@biontech.de)

Medienanfragen

Jasmina Alatovic

Media@biontech.de (mailto:Media@biontech.de)

Â°

In eigener Sache

Übrigens: BioNTech (ADRs) und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf BioNTech (ADRs)

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BioNTech (ADRs)

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu BioNTech (ADRs)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu BioNTech (ADRs)

DatumRatingAnalyst
22.08.2025BioNTech (ADRs) NeutralUBS AG
05.08.2025BioNTech (ADRs) BuyDeutsche Bank AG
05.08.2025BioNTech (ADRs) NeutralUBS AG
05.08.2025BioNTech (ADRs) BuyJefferies & Company Inc.
13.06.2025BioNTech (ADRs) BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
05.08.2025BioNTech (ADRs) BuyDeutsche Bank AG
05.08.2025BioNTech (ADRs) BuyJefferies & Company Inc.
13.06.2025BioNTech (ADRs) BuyDeutsche Bank AG
03.06.2025BioNTech (ADRs) BuyJefferies & Company Inc.
03.06.2025BioNTech (ADRs) BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
22.08.2025BioNTech (ADRs) NeutralUBS AG
05.08.2025BioNTech (ADRs) NeutralUBS AG
07.05.2025BioNTech (ADRs) NeutralUBS AG
11.03.2025BioNTech (ADRs) NeutralUBS AG
10.03.2025BioNTech (ADRs) NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
09.09.2024BioNTech (ADRs) UnderweightJP Morgan Chase & Co.
16.08.2024BioNTech (ADRs) UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für BioNTech (ADRs) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen