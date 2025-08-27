BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) am Donnerstagnachmittag im Minus

Aktie im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von BioNTech (ADRs). Zuletzt fiel die BioNTech (ADRs)-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 102,54 USD ab.

Um 15:51 Uhr rutschte die BioNTech (ADRs)-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 0,5 Prozent auf 102,54 USD ab. In der Spitze büßte die BioNTech (ADRs)-Aktie bis auf 102,07 USD ein. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 103,00 USD. Von der BioNTech (ADRs)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 21.991 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 131,24 USD erreichte der Titel am 18.09.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 27,99 Prozent über dem aktuellen Kurs der BioNTech (ADRs)-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 81,84 USD. Dieser Wert wurde am 08.04.2025 erreicht. Abschläge von 20,19 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten BioNTech (ADRs)-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 135,33 USD aus.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte BioNTech (ADRs) am 04.08.2025. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -1,81 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte BioNTech (ADRs) -3,62 USD je Aktie generiert. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat BioNTech (ADRs) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 113,52 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 295,83 Mio. USD im Vergleich zu 138,55 Mio. USD im Vorjahresquartal.

Am 03.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von BioNTech (ADRs) veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 09.11.2026 erwartet.

In der BioNTech (ADRs)-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -4,914 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

