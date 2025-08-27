BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) am Donnerstagabend mit negativen Vorzeichen
Die Aktie von BioNTech (ADRs) gehört am Donnerstagabend zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die BioNTech (ADRs)-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 1,3 Prozent auf 101,71 USD ab.
Die BioNTech (ADRs)-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:05 Uhr 1,3 Prozent im Minus bei 101,71 USD. Bei 101,71 USD markierte die BioNTech (ADRs)-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke stand der Titel bei 103,00 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 85.152 BioNTech (ADRs)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 18.09.2024 erreichte der Anteilsschein mit 131,24 USD ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BioNTech (ADRs)-Aktie derzeit noch 29,03 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.04.2025 bei 81,84 USD. Der aktuelle Kurs der BioNTech (ADRs)-Aktie ist somit 19,54 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 EUR, nach 0,000 USD im Jahr 2024. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 135,33 USD je BioNTech (ADRs)-Aktie aus.
BioNTech (ADRs) gewährte am 04.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -1,81 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte BioNTech (ADRs) -3,62 USD je Aktie generiert. BioNTech (ADRs) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 295,83 Mio. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 113,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 138,55 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte BioNTech (ADRs) am 03.11.2025 vorlegen. Schätzungsweise am 09.11.2026 dürfte BioNTech (ADRs) die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.
Analysten gehen davon aus, dass BioNTech (ADRs) 2025 einen Verlust in Höhe von -4,914 EUR je Aktie ausweisen dürften.
Redaktion finanzen.net
BioNTech-Aktie freundlich: UBS belässt BioNTech auf 'Neutral'
Aktien von CureVac, BioNTech und Pfizer uneinheitlich: Einigung im US-Patentstreit
Aktien von BioNTech, Moderna & Pfizer im Blick: Kennedy Jr. streicht halbe Milliarde bei mRNA-Impfstoffen
Alle: Alle Empfehlungen