DAX24.040 ±-0,0%ESt505.397 +0,1%Top 10 Crypto15,90 -0,6%Dow45.603 +0,1%Nas21.723 +0,6%Bitcoin96.229 +0,8%Euro1,1689 +0,4%Öl68,53 +1,1%Gold3.419 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Commerzbank CBK100 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Bank 514000 BYD A0M4W9 Tesla A1CX3T DroneShield A2DMAA Palantir A2QA4J BASF BASF11 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich stabil -- Wall Street stabil -- NVIDIA enttäuscht mit Bilanz -- CrowdStrike knackt Milliardenumsatz -- Bayer, Palantir, Li Auto, Clara Technologies, Rheinmetall, HENSOLDT, RENK im Fokus
Top News
Webinar: Erfolgsstrategie im Fokus - die Qualitätsaktien der TradingBrothers Webinar: Erfolgsstrategie im Fokus - die Qualitätsaktien der TradingBrothers
Continental-Aktie in Grün: Continental trennt sich von Contitech-Bereich OESL Continental-Aktie in Grün: Continental trennt sich von Contitech-Bereich OESL
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
+++ 100% Rendite in 12 Monaten. Jetzt noch einen der letzten 7 Plätze zum Vorzugspreis sichern. Hier klicken...+++
Aktie im Blick

BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) am Donnerstagabend mit negativen Vorzeichen

28.08.25 20:24 Uhr
BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) am Donnerstagabend mit negativen Vorzeichen

Die Aktie von BioNTech (ADRs) gehört am Donnerstagabend zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die BioNTech (ADRs)-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 1,3 Prozent auf 101,71 USD ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BioNTech (ADRs)
87,65 EUR 0,65 EUR 0,75%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die BioNTech (ADRs)-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:05 Uhr 1,3 Prozent im Minus bei 101,71 USD. Bei 101,71 USD markierte die BioNTech (ADRs)-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke stand der Titel bei 103,00 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 85.152 BioNTech (ADRs)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 18.09.2024 erreichte der Anteilsschein mit 131,24 USD ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BioNTech (ADRs)-Aktie derzeit noch 29,03 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.04.2025 bei 81,84 USD. Der aktuelle Kurs der BioNTech (ADRs)-Aktie ist somit 19,54 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 EUR, nach 0,000 USD im Jahr 2024. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 135,33 USD je BioNTech (ADRs)-Aktie aus.

BioNTech (ADRs) gewährte am 04.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -1,81 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte BioNTech (ADRs) -3,62 USD je Aktie generiert. BioNTech (ADRs) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 295,83 Mio. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 113,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 138,55 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte BioNTech (ADRs) am 03.11.2025 vorlegen. Schätzungsweise am 09.11.2026 dürfte BioNTech (ADRs) die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten gehen davon aus, dass BioNTech (ADRs) 2025 einen Verlust in Höhe von -4,914 EUR je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BioNTech (ADRs)-Aktie

BioNTech-Aktie freundlich: UBS belässt BioNTech auf 'Neutral'

Aktien von CureVac, BioNTech und Pfizer uneinheitlich: Einigung im US-Patentstreit

Aktien von BioNTech, Moderna & Pfizer im Blick: Kennedy Jr. streicht halbe Milliarde bei mRNA-Impfstoffen

In eigener Sache

Übrigens: BioNTech (ADRs) und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf BioNTech (ADRs)

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BioNTech (ADRs)

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Pavlo Gonchar/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Nachrichten zu BioNTech (ADRs)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu BioNTech (ADRs)

DatumRatingAnalyst
22.08.2025BioNTech (ADRs) NeutralUBS AG
05.08.2025BioNTech (ADRs) BuyDeutsche Bank AG
05.08.2025BioNTech (ADRs) NeutralUBS AG
05.08.2025BioNTech (ADRs) BuyJefferies & Company Inc.
13.06.2025BioNTech (ADRs) BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
05.08.2025BioNTech (ADRs) BuyDeutsche Bank AG
05.08.2025BioNTech (ADRs) BuyJefferies & Company Inc.
13.06.2025BioNTech (ADRs) BuyDeutsche Bank AG
03.06.2025BioNTech (ADRs) BuyJefferies & Company Inc.
03.06.2025BioNTech (ADRs) BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
22.08.2025BioNTech (ADRs) NeutralUBS AG
05.08.2025BioNTech (ADRs) NeutralUBS AG
07.05.2025BioNTech (ADRs) NeutralUBS AG
11.03.2025BioNTech (ADRs) NeutralUBS AG
10.03.2025BioNTech (ADRs) NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
09.09.2024BioNTech (ADRs) UnderweightJP Morgan Chase & Co.
16.08.2024BioNTech (ADRs) UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für BioNTech (ADRs) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen