BMW Aktie News: BMW am Mittag im Plus

Blick auf Aktienkurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von BMW. Zuletzt ging es für das BMW-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 74,80 EUR.

Um 11:47 Uhr sprang die BMW-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 74,80 EUR zu. Die BMW-Aktie legte bis auf 76,24 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den Handelstag beging das Papier bei 75,70 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 202.522 BMW-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (104,65 EUR) erklomm das Papier am 15.05.2024. Der derzeitige Kurs der BMW-Aktie liegt somit 28,52 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.04.2025 bei 62,96 EUR. Mit Abgaben von 15,83 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

BMW-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 4,30 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 4,13 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 85,32 EUR je BMW-Aktie an.

BMW gewährte am 14.03.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,40 EUR. Im Vorjahresviertel waren 3,77 EUR je Aktie erzielt worden. BMW hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 36,42 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 15,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 42,97 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 07.05.2025 werden die Q1 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q1 2026-Finanzergebnisse könnte BMW möglicherweise am 13.05.2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BMW-Aktie in Höhe von 11,16 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BMW-Aktie

Trump mit weiterer Kehrtwende - USA lockern Autozölle

DAX 40-Wert BMW-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BMW-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

BMW-Aktie erhält von Morgan Stanley Bewertung: Overweight